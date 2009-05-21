ВР приняла закон о количестве учредителей общества

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины "О хозяйственных обществах" относительно нераспространения действия ограничения количества участников на существующие и зарегистрированные общества с ограниченной ответственностью.

Как передает корреспондент УНИАН, "за" принятие данного закона проголосовали 358 народных депутатов из 436 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает внесение изменений в Закон Украины “О хозяйственных обществах” в части определения действия данного закона во времени. В частности, предусмотрены изменения, которые бы освободили общества с ограниченной ответственностью, созданные до вступления в силу Закона "О внесении изменений и признания утратившими действие некоторых законодательных актов Украины в связи с принятием Гражданского кодекса Украины" 27 апреля 2007 года, от необходимости реорганизации или ликвидации. То есть, обязательства об ограничении количества учредителей (участников) общества возникают лишь при создании новых обществ или желании учредителей общества реорганизоваться.