Радиозавод “Орион” обновит 20% детских площадок Тернополя

ОАО “Тернопольский радиозавод “Орион” в счет долгов перед городом обновит 20% детских площадок в областном центре.

Как сообщил корреспонденту УНИАН депутат городского совета, председатель рабочей группы по обновлению площадок отдыха Олег МАКОГИН, городской совет уже подписал договор с предприятием.

По его словам, “Орион” был должен городу средства, однако теперь, согласно договору, выполнит на эту сумму работы по установке игровых элементов на площадках”. Общая сумма составит 400 тыс. грн.

По информации депутата, всего будет доукомплектовано 99 площадок.

“В рамках программы реконструкции детских площадок в этом году было запланировано выделить из городского бюджета почти 1 млн. грн., однако в связи с экономическим кризисом данные средства не предусмотрели, возможно, они появятся позже, если будет наполнен бюджет развития, а пока площадки будут ремонтироваться благодаря заводу «Орион»», - сказал О.МАКОГИН.

Всего в Тернополе 483 детские площадки. В прошлом году были полностью обновлены 24.