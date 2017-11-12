Украинский грузовой самолет покажут на авиасалоне в Дубае

На авиасалоне Dubai Air Show в Дубае продемонстрируют украинско-саудовский грузовой самолет Ан132D.

Об этом сообщает Deutsche Welle ссылаясь на государственное предприятие "Антонов".

В частности, сообщается, что Dubai Air Show стартовал 12 ноября 2017 года. Авиасалон проводят каждые два года.

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Согласно информации, через несколько часов после открытия стало известно о двух крупных сделках. Арабский авиаперевозчик Emirates приобретет 40 самолетов типа Boeing 787-10. Объем сделки оценивается в более 15 миллиардов долларов. Цена одного Boeing 787-10 превышает 312 миллионов долларов. Emirates должен получить эти самолеты ориентировочно с 2022 года. Эта авиакоампания владеет наибольшим в мире количеством самолетов Boeing 777 - 165.

Вскоре после открытия Dubai Air Show азербайджанский национальный перевозчик Azerbaijan Airlines также объявил о намерении приобрести пять Boeing 787-8s и два грузовых самолета у концерна Boeing. Сумму сделки оценивают в более миллиарда долларов.

Подчеркивается, что в этом году в Dubai Air Show не участвует перевозчик Qatar Airways поскольку между Катаром и четырьмя другими арабскими государствами с июня продолжается дипломатический кризис.