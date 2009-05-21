За пластиковую упаковку предприятия будут платить

Кабинет министров вводит плату за использование предприятиями пластиковых упаковок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время расширенного заседания правительства по вопросам развития предпринимательства.

«Мы вчера приняли постановление правительства, которое обязывает тех, кто ввозит или производит на территории Украины продукцию в такой упаковке, которая требует специальной утилизации, платить отчисления в фонд, который будет заниматься утилизацией этих вещей и их уборкой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер подчеркнула, что введение платы на утилизацию является общемировой практикой.