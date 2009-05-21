За пластиковую упаковку предприятия будут платить
16:03, 21 мая 2009Промышленность
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Тимошенко: «Мы вчера приняли постановление правительства, которое обязывает тех, кто ввозит или производит на территории Украины продукцию в такой упаковке, платить отчисления в фонд, который будет заниматься утилизацией»...
Кабинет министров вводит плату за использование предприятиями пластиковых упаковок.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время расширенного заседания правительства по вопросам развития предпринимательства.
«Мы вчера приняли постановление правительства, которое обязывает тех, кто ввозит или производит на территории Украины продукцию в такой упаковке, которая требует специальной утилизации, платить отчисления в фонд, который будет заниматься утилизацией этих вещей и их уборкой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
При этом премьер подчеркнула, что введение платы на утилизацию является общемировой практикой.
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