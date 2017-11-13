Суд вернул госкомпании "Надра Украины" долю в разработке Сахалинского месторождения

Хозяйственный суд Киева признал право собственности государственной Национальной акционерной компании «Надра Украины» на долю в размере 30% в разработке Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, которая отстаивала в суде интересы госкомпании.

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«Хозяйственный суд Киева согласился с доводами столичной прокуратуры и признал за «НАК «Надра Украины» право собственности на спорную долю в размере 30% в совместной деятельности… «НАК «Надра Украины» возвращена доля в размере 30% в совместной деятельности по договору о разработке Сахалинского месторождения в Харьковской области, что дает право получать прибыль от хозяйственной деятельности», - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в 2000 году между Полтавским государственным геологическим предприятием «Полтаванефтегазгеология» и компанией «Сириус-1» был заключен договор о совместной инвестиционной и производственной деятельности по геологическому изучению и промышленной разработке на территории Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения. В 2007 году 30%-ную долю в этом договоре получила компания «Надра Украины».

«В дальнейшем между НАК «Надра Украины» и ООО «Голден Деррик» был заключен договор купли-продажи указанной доли», - отметили в прокуратуре, добавив, что «Голден Деррик» не уплатил стоимость приобретенной доли, что и стало причиной для расторжения договора купли-продажи.

«При таких обстоятельствах доля в общей собственности подлежит возврату в собственность компании «Надра Украины», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Надра Украины» пыталась отсудить у «Голден Деррик» долю в Сахалинском месторождении начиная с 2015 года. В середине февраля 2016 года истец заявлял о затягивании судебного процесса по этому вопросу.

Во времена президентства Виктора Януковича СМИ связывали компанию «Голден Деррик» с интересами экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. По данным Генпрокуратуры, в 2011-2012 годах Государственная служба геологии и недр без проведения аукционов выдала «Голден Деррик» 48 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Справка УНИАН. НАК "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), а также рядом скважин, участков под буровые работы и для проведения сейсмических исследований. В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий. 100% акций «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.