В производство самолетов Ан-74 инвестируют $150 миллионов - "Укроборонпром"

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП), которое входит в структуру государственного концерна "Укроборонпром", получит инвестиции в размере 150 миллионов долларов от американской компании Oriole Capital Group для серийного производства самолетов Ан-74.

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Как сообщила пресс-служба концерна "Укроборонпром", соответствующие договоренности между "Харьковским государственным авиационным производственным предприятием" и американской Oriole Capital Group были достигнуты во время международной выставки Dubai Airshow 2017, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

"В первую очередь речь идет о серийном производстве на мощностях ХГАПП украинских Ан-74 в различных модификациях. В свою очередь Oriole Capital Group получит право на инвестиции в производство, модернизацию и сбыт этих самолетов. Ключевым элементом этого стратегического партнерства является модернизация существующего производства, полное вовлечение всех 3000 специалистов харьковского предприятия, а также программа по модернизации самолетов и авионики, которая поможет повысить уникальные эксплуатационные возможности самолета Ан-74", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ХГАПП будет получать заказы на изготовление запасных частей для летательных аппаратов, проведение технического обслуживания и обучение пилотов.

Отмечается, что договоренность предусматривает планирование и реализацию проекта в течение значительного срока.

"Это означает, что "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" получило стабильный многолетний план развития, который обеспечивает его эффективную работу, расширение производственных мощностей, создание новых рабочих мест и увеличение прибыли, а вместе с этим - отчислений в бюджет Украины", - говорится в сообщении.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Роман Романов отметил, что договоренность по привлечению инвестиций из США является сверхважным событием для Украины.

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"Впервые на авиастроительное предприятие нашей страны заходит мощный инвестор международного уровня, который планирует вкладывать средства в течение многих лет. Это является доказательством того, что предприятия "Укроборонпрома" являются надежными партнерами мирового уровня, которые гарантируют качественное и своевременное выполнение заказов. Фактически, это четкий сигнал, "зеленый свет" для других инвесторов, которые сейчас обдумывают возможности инвестиций в украинскую высокотехнологичную промышленность", - цитирует пресс-служба Романова.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" - это объединение многопрофильных предприятий различных отраслей оборонной промышленности Украины.

В состав концерна вошли предприятия, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвующих в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) специализируется на выпуске самолетов семейства "Антонов", в частности, моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148.