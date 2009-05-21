ЗТМК получает электроэнергию по стандартному тарифу

Казенное предприятие "Запорожский титано-магниевый комбинат" (КП "ЗТМК", г. Запорожье) несмотря на постановления НКРЭ (постановления от 5 марта 2009 г. и от 28 апреля 2009 г.), предоставляющие предприятию возможность покупать электроэнергию по дифференцированному тарифу в марте, апреле и мае 2009 г., продолжает получать ее по стандартной для предприятий этого класса напряжения цене.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе энергопоставляющей компании ОАО "Запорожьеоблэнерго", причина - невыполнение ЗТМК условий действия дифтарифа.

"Льготная цена на электроэнергию для ЗТМК не применяется в связи невыполнением со стороны предприятия долговых и текущих расчетов за электроэнергию: предприятие не рассчитывается за текущее потребление и не погашает долги прошлых лет в соответствии с мировым соглашением, утвержденным Хозяйственным судом", - пояснили в пресс-службе, отметив, что на сегодняшний день ЗТМК является крупнейшим в регионе должником за потребленную электроэнергию.

«Общий долг ЗТМК на сегодняшний день составляет 84,9 млн. грн.», - отметили ОАО.

Как сообщал УНИАН, 5 марта т.г. постановлением №280 НКРЭ установила розничную цену для ЗТМК на март на уровне 19,94 коп. за кВт/ч (без НДС).

В тот же день НКРЭ утвердила порядок компенсации расходов энергоснабжающей компании ОАО «Запорожьеоблэнерго» на поставку электроэнергии ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК) и казенному предприятию «Запорожский алюминиевый титано-магниевый комбинат» (ЗТМК).

Справка УНИАН. Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК) - казенное предприятие, подконтрольное Министерству промышленной политики Украины. Является единственным производителем губчатого титана в Украине.

Проектная мощность комбината - 20 тыс. тонн в год.

ОАО "Запорожьеоблэнерго" входит в четверку крупнейших энергопоставляющих компаний Украины и занимает второе место по объемам товарного отпуска электроэнергии потребителям.

Уставный капитал энергокомпании – 44 млн. 840 тыс. грн.

60,25% акций ОАО "Запорожьеоблэнерго" являются собственностью государства – входят в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины".