Правительство Польши выделит предприятиям свыше 600 млн. долл.

Правительство Польши для стимулирования кредитования польских предприятий коммерческими банками выделит на гарантии по таким кредитам свыше 600 млн. долларов (2 млрд. злотых по курсу 3,2 зл./долл.).

Как пишет Gazeta Wyborcza, благодаря правительственным гарантиям предприятия, которые с осени прошлого года имеют проблемы с получением новых ссуд, смогут получить кредиты на сумму более 6 млрд. долл.

Газета отмечает, что банки уже почти 10 месяцев заявляют о необходимости введения правительственных гарантий для возобновления кредитования, объясняя это необходимостью дополнительного обеспечения рисков в случае невозврата предоставленных предприятиям кредитов. «Несмотря на интенсивную войну за депозиты, до сих пор не удается залатать дыру на более чем 30 млрд. долларов между депозитами и кредитами, выделенными в предыдущие годы», – пишет издание.

По его данным, банки в первую очередь свертывают кредитование предприятий, которое считают наиболее рискованными, а вместо этого предпочитают выдавать потребительские кредиты, которые к тому же предоставляются под больший процент. Аналитики отмечают, что в таких условиях возобновить кредитование предприятий без правительственных гарантий невозможно.

«... Некоторые фирмы не смогут оплатить взятых кредитов. По некоторым оценкам, размер невозврата достигнет 300 млн. долларов. Но гарантии (государства – УНИАН) – это единственный способ, чтобы банки перестали убегать от риска и начали выдавать кредиты», – сказал представитель компании Ernst & Young Кшиштоф РЫБИНСКИЙ.

Эксперты и представители банков отмечают, что большое значение для возобновления кредитования будут иметь условия, на которых будут предоставляться гарантии. «Если гарантии будут дорогими, то фирмы не захотят ими пользоваться», – пишет Gazeta Wyborcza.

По данным отчета Нацбанка Польши, текстом которого располагает УНИАН, в первом квартале текущего года более 50% банков ужесточили правила выдачи кредитов предприятиям, а 80% – увеличили процент, под который предоставляют такие кредиты.

По состоянию на март 2009 года долги предприятий по выданным ранее кредитам превышали 70 млрд. долл., что на 5 млрд. долл. больше, чем в октябре 2008 года.

При этом эксперты отмечают, что за последние полгода банки фактически не увеличили кредитование, а номинальное увеличение объясняется переоценкой стоимости кредитов, предоставленных в валюте.

Справка УНИАН. Польское правительство на этой неделе утвердило программу предоставления государственных гарантий банкам, которые из-за мирового экономического кризиса почти перестали выдавать кредиты.

Правительственные гарантии смогут получить малые и средние предприятия, а также крупные фирмы.

Согласно плану, для малых и средних предприятий максимальная гарантия будет составлять 5 млн. евро и не может превышать 50% предоставленного банком кредита. Крупные предприятия и фирмы могут рассчитывать на гарантии в размере 10-30 млн. евро с максимальными 60% займа.

С октября 2008 года польский злотый по отношению к доллару подешевел приблизительно на 40%.