Две трети украинских работодателей вынуждены давать взятки чиновникам - исследование

Около 63,8% работодателей в Украине вынуждены давать взятки чиновникам, утверждая, что отношения между бизнесом и исполнительной властью в Украине построены именно на взятках.

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Об этом сообщил глава совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник в ходе презентации исследования «Создание благоприятной среды для устойчивого предпринимательства в Украине», проведенного Федерацией работодателей Украины при поддержке Международной организации труда и Украинского центра социальных реформ.

«Желание бизнеса обратиться в суд находится на уровне 3% - это означает абсолютное недоверие к судебной системе в Украине. Например, 63,8% (1360 предпринимателей из 2000 – УНИАН) среди опрошенных вынуждены были давать взятки», - сказал Олейник.

Он отметил, что это доказательство очень низкого уровня доверия между бизнесом и властью, подчеркнув, что страна, которая построена на системе таких взаимоотношений и на таком уровне коррупции, теряет свою мощь.

В исследовании отмечается, что среди самых важных причин, которые препятствовали развитию бизнеса, респонденты отметили высокие общегосударственные налоги (47,5%), частое изменение правил и законов по ведению бизнеса (30,3%), высокие процентные ставки по банковским кредитам (25,1%), коррупцию (24,5%), отсутствие программ развития бизнеса на государственном уровне (22,1%).

Почти 47% опрошенных дали негативную оценку действиям власти в стимулировании предпринимателей расширять деятельность, то есть, власть вообще не прилагает усилий для такого стимулирования.

Согласно исследованию, около 61% отметили влияние кредитной процентной ставки на конкурентоспособность предприятия, 81,1% - подтвердили зависимость этого показателя от курсовой политики.

Представители компаний наиболее позитивно оценили такие изменения законодательства: уменьшение размера единого социального взноса (55,3%), введение моратория на проверки (53,1%).

При этом повышение минимальной заработной платы позитивно оценили 26% респондентов, а негативно - 40,8%.

По результатам исследования, основным источником угроз правам собственности являются рейдерство (43,6%) и бюрократия государственных институтов (39,9%).

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко предложил предусмотреть в государственном бюджете на 2018 год средства на поддержку малого и среднего бизнеса и не отменять упрощенную систему налогообложения мелких предпринимателей.