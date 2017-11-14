Украинский самолет Ан-70 избавится от российских деталей

Военно-транспортный самолет Ан-70 производства ГП "Антонов", будет модернизирован, получит новую авионику и избавится от российских деталей. Об этом говорится в сообщении госконцерна "Укроборонпром".

Читайте такжеВ производство самолетов Ан-74 инвестируют $150 миллионов - "Укроборонпром"О готовности принять участие в модернизации украинского самолета, во время ведущей международной выставки Dubai Airshow 2017, заявили компании из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. "Благодаря этой модернизации планируется расширить уникальные характеристики самолета, в первую очередь, благодаря передовым цифровым системам", - говорится в сообщении.

Учитывая то, что в 2015 году Ан-70 был принят на вооружение Вооруженных сил Украины, модернизация этого самолета является одним из важнейших заданий, которое позволит значительно расширить мобильность и боеспособность украинских защитников.

Кроме того, в "Укроборонпроме" отмечают, что успешная реализация международной программы самолета Ан-132 дала старт для новых совместных проектов украинской авиационной промышленности с иностранными компаниями.

"Главной задачей было избавить украинскую промышленность от зависимости от российских комплектующих путем налаживания сотрудничества с прогрессивным миром и обеспечения украинских самолетов лучшими системами международного стандарта. Сейчас, по результатам переговоров с партнерами, уже готовятся соответствующие договоренности для закрепления результатов встреч", - отметили в концерне.

Также там сообщили, что продолжается развертывание сотрудничества ГП "Антонов" с компанией Taqnia Aeronautics по проекту Ан-132. "Во время Dubai Airshow 2017 было достигнуто согласие в отношении формирования кооперационной схемы серийного изготовления самолетов, создание учебного центра "Антонов-Академия" для подготовки техников, инженеров, рабочих, которые будут работать на заводе серийного производства Ан-132 в Саудовской Аравии", - подытожили в концерне.