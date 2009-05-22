Эксперт: в ЕС малый и средний бизнес создает 30-40% ВВП

В странах Европейского Союза (ЕС) малый и средний бизнес создает 30-40% ВВП, в то время как в Украине – лишь 5%. Об этом заявил директор компании по управлению активами P&S Asset Management Сергей САВЧУК во время Международного форума бизнес-возможностей, который проходит в Киеве 21-22 мая, говорится в пресс-релизе компании, переданном УНИАН.

По мнению С.САВЧУКА, «развитие малого и среднего бизнеса – шанс для Украины преодолеть кризис».

Как отметил эксперт, наша экономика все еще тяжело переживает кризис, хотя ситуация уже перестала ухудшаться во многих сферах. При этом наиболее массовые сокращения и “урезания” производят в основном крупные промышленные предприятия и финансовые учреждения. Небольшие фирмы, ориентированные на реальные потребности внутреннего потребителя, страдают значительно меньше.

Директор P&S Asset Management считает мотивацию людей к предпринимательству одним из позитивных результатов кризиса. Подобная инициатива может превратить малый и средний бизнес в сектор, соизмеримый с крупным бизнесом, но ей для этого необходима поддержка, подчеркнул С.САВЧУК. По его словам, «прямые инвестиции – основной источник такой поддержки в развитых странах, и мы уверены, что в ближайшие 3-5 лет прямые инвестиции станут популярны и в Украине».

Кроме того, добавил эксперт, прямые инвестиции выгодны также инвесторам. Их докризисная доходность на Западе составляла около 25%, а в Украине сегодня мы ее оцениваем не ниже 40% годовых, сообщил он.

Справка УНИАН. Словенская инвестиционная группа P&S GROUP 9 апреля 2009 года объявила о коммерческом старте своего украинского подразделения P&S CAPITAL Украина и P&S Asset Management. На данный момент компанией привлекаются инвестиции для второго фонда P&S East Growth II.

В сфере прямых инвестиций P&S GROUP нацелена на компании среднего размера и использование предпринимательского подхода в их развитии.

В Украине P&S GROUP представлена компаниями P&S CAPITAL Украина (инвестиционные банковские услуги в Украине, консультации в сфере слияния, продажи или приобретения компаний) и P&S Asset Management (компания по управлению активами, главным направлением деятельности которой являются фонды прямых инвестиций (private equity)).