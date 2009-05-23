Улучшение в украинской экономике начнется уже в этом году

Украинская экономика начнет преодолевать последствия кризиса уже в этом году, убежденный Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР.

Об этом посол, который завершает свою дипломатическую миссию в Украине, пишет в своей статье для “Зеркала недели” (№ 18 (746) 23-29 мая).

При этом дипломат отмечает, что руководству Украины все равно придется принимать сложные и непопулярные решения в сфере экономики.

«Экономика Украины начнет приходить в себя уже в этом году. Тем не менее руководство Украины еще ждут серьезные вызовы и нелегкие решения», - отметил посол.

При этом У.ТЕЙЛОР отметил, что непопулярные решения, связанные с реформами в разных сферах общественной жизни, следует принимать как можно быстрее.

«Украина переживает непростое время в политическом и экономическом аспектах. И сложные решения не могут ждать до президентских выборов», - отметил он.

Дипломат также перечислил сферы, изменения в которых очень необходимы для последующего успешного развития Украины.

«Политические распри помешали Украине осуществить необходимые изменения в ее судебной системе, рынке земли, системе антикоррупционных мероприятий, инвестиционном климате и Конституции. Эти изменения необходимы, чтобы Украина продолжила развиваться как демократическое, успешное европейское государство», - уверен У.ТЕЙЛОР.