Госгеонедр перечислила в бюджет 1 миллиард от продажи спецразрешений

Государственная служба геологии и недр Украины за 9 месяцев 2017 года перечислила в государственный бюджет 1 миллиард гривень от продажи новых и продления действующих спецразрешений на исследование и добычу полезных ископаемых. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил и. о. главы Госгеонедр Олег Кирилюк.

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"За 9 месяцев текущего года Госгеонедр привлекла в государственный бюджет более 1 миллиарда гривень, что на 750 миллионов гривень больше запланированного", - написал он.

Также Кирилюк сообщил, что вследствие ограниченного государственного финансирования геологоразведочных работ, с 2011 года сложилась сложная ситуация с выполнением задач, предусмотренных общегосударственной программой развития минерально-сырьевой базы Украины.

"На сегодня служба работает над развитием минерально-сырьевой базы Украины", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2017 года Госгеонедр перечислила в госбюджет 292,6 миллиона гривень. Поступления в бюджет за счет продажи специальных разрешений в 2015 году составили 179,4 миллиона гривень, а в 2016 году – 433,8 миллиона гривень.