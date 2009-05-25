КПУ предлагает вернуть «Херсонский машзавод» в госсобственность

Фракция КПУ в Верховной Раде предлагает вернуть целостный имущественный комплекс ООО «Херсонский машиностроительный завод» в государственную собственность.

Об этом сказано в соответствующем законопроекте, зарегистрированном в Раде 22 мая (регистр. №4530) главой фракции КПУ Петром Симоненко и нардепом Екатериной Самойлик.

«Ввиду общественной необходимости, с целью защиты интересов государства и трудовых прав работников общества с ограниченной ответственностью «Херсонский машиностроительный завод», вернуть в государственную собственность целостный имущественный комплекс общества с ограниченной ответственностью «Херсонский машиностроительный завод», - сказано в законопроекте.

Законопроектом предлагается поручить Кабинету министров Украины осуществить все действия связанные с возвратом имущественного комплекса в госсобственность, а также предусмотреть в Государственном бюджете Украины на 2010 год средства на их выполнение.

С начала февраля работники ХМЗ проводили акции протеста, требуя выплаты 5,5 млн. грн. долгов по зарплате. 3 февраля они захватывали административное здание завода, а 2 марта – одно из помещений ОГА.

ООО «Херсонский машиностроительный завод» был создан на базе производственных мощностей ОАО «Херсонские комбайны». Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».