Акционеры Ferrexpo plc проведут внеочередное собрание

По инициативе Ralkon Commercial Ltd и Fayver Properties Inc. компания Ferrexpo plc объявила о проведении 12 июня 2009 года внеочередного собрания акционеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, на собрании акционеров предлагается ввести в совет директоров Геннадия БОГОЛЮБОВА и Григория ГУРТОВОГО (председатель правления “Ренессанс Капитал Украина”).

Вместе с тем, по данным пресс-службы, совет директоров компании единогласно рекомендовал акционерам голосовать против этого решения.

Напомним, 19 мая 2009 года состоялось собрание акционеров Ferrexpo plc. На собрании акционеры переизбрали Константина ЖЕВАГО директором компании Ferrexpo (Украина).

За принятие данного решения проголосовали 88,65% долей акционеров компании, принимавших участие в собрании, против – 11,35%.

Также акционеры подтвердили назначение членами совета директоров представителей New World Resources NV (Нидерланды) Миклоса САЛАМОНА и Марека ЖЕЛИНЕКА, а также переизбрали членами совета директоров Люцию ДЖЕНОВЕЗЕ и Оливье БЕРИНГА.

Право Ferrexpo plc на проведение обратного выкупа своих акций (buy-back) было одобрено 88,79% голосов.

Справка УНИАН. Компания Ferrexpo (Швейцария) занимается производством и экспортом железорудных окатышей. Компании принадлежит более 85% акций одного из крупнейших производителей окатышей в Украине – Полтавского горно-обогатительного комбината.

51% акций Ferrexpo владеет Fevamotinico Константина Жеваго, 24,99% – RPG Industries чешского предпринимателя Зденека БАКАЛА, свыше 10% – совладельцы «ПриватБанка» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ, до 14% – free float.