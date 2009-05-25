Спад российской экономики превысит прогнозы

Спад российской экономики в 2009 году превысит прогнозы, а перспективы 2010 года не определены. Как сообщает Reuters, об этом заявил президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, призвав правительство сдерживать рост госрасходов в условиях расплывчатых перспектив мировой экономики.

"Мы понимаем, в какой сложной ситуации находятся страна и экономика. В 2009 году ожидается значительный спад ВВП, более глубокий по сравнению с первоначальными прогнозами. Перспективы восстановления положительного роста ВВП в 2010 году остаются неопределенными", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ, выступая с тезисами своего бюджетного послания на 2010-2012 годы в ходе совещания с членами правительства.

Согласно уточненному прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2009 году снизится на 6%. В предыдущей версии прогноза, которая была пересмотрена в конце апреля, власти ожидали спада ВВП в этом году на 2,2%.