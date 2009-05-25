Цены производителей промпродукции Донецкой области упали

В промышленном производстве Донецкой области цены в апреле текущего года снизились на 1,8% по сравнению с мартом. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

В то же время, согласно сообщению, в апреле т.г. цены производителей промпродукции против декабря 2008 года стали выше на 1,3%. По сравнению с апрелем 2008 года зафиксировано снижение цен на 0,7%.

Это снижение цен уменьшает инфляционное давление на потребительский рынок, но вместе с тем ухудшает финансовое состояние производителей, подчеркнули с облстатуправлении.