Цены производителей промпродукции Донецкой области упали
20:00, 25 мая 2009Промышленность
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В апреле на 1,8%
В промышленном производстве Донецкой области цены в апреле текущего года снизились на 1,8% по сравнению с мартом. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.
В то же время, согласно сообщению, в апреле т.г. цены производителей промпродукции против декабря 2008 года стали выше на 1,3%. По сравнению с апрелем 2008 года зафиксировано снижение цен на 0,7%.
Это снижение цен уменьшает инфляционное давление на потребительский рынок, но вместе с тем ухудшает финансовое состояние производителей, подчеркнули с облстатуправлении.
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