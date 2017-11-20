Гройсман поручил погасить долги по зарплате на предприятиях "Укроборонпрома"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру экономического развития и торговли Степану Кубиву в течение недели разобраться с задолженностью по зарплате на судостроительных заводах государственного концерна «Укроборонпром» и принять меры по ее погашению.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Обращаю внимание генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Романа Романова, что руководители субъектов хозяйствования несут личную ответственность за состояние выплаты заработной платы», - сказал Гройсман.

При этом о результатах решения проблем с задолженностью о зарплате Кабинет министров должен быть уведомлен до 27 ноября.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопрос депутата в Верховной Раде 17 ноября, пообещал обратиться к "Укроборонпрому" относительно выплаты зарплат работникам Николаевского судостроительного завода.

В "Укроборонпроме" 31 октября заявили, что Николаевский судостроительный завод остановил работу из-за отсутствия решения Кабинета министров относительно ракетного крейсера проекта 1164 (серия советских ракетных крейсеров).

«На сегодняшний день арестованы счета предприятия, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн грн. Эти долги накопились из-за прекращения в феврале 2015 года возмещения затрат предприятия на содержание крейсера», - сообщили в "Укроборонпроме".

В концерне отметили, что на рассмотрение Кабинета министров направлен проект распоряжения, которым предусматривается возмещение предприятию затрат на содержание крейсера, что позволило бы погасить задолженность по заработной плате.