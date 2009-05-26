Эксперты позитивно оценивают перспективы машиностроения

Несмотря на то, что по итогам первого квартала этого года падение производства машиностроительного сектора по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 54,6%, по итогам года сокращение общего выпуска машиностроительной продукции уменьшится до "минус" 25%.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете, подготовленном аналитиками инвестиционной компании Foyil Securities.

По словам аналитика Foyil Securities Руслана ПАТЛАВСКОГО, вследствие замедления экономического роста в Украине большинство компаний вынуждены были сократить штат работников на 10-20% и понизить заработную плату на 30-50%. "Это был шаг к сокращению производственных издержек в ответ на снижение спроса", - отметил аналитик.

По его информации, падение цен на сталь на 40% на внутреннем рынке также позволило компаниям существенно уменьшить стоимость производства, поскольку сталь занимает до 80% себестоимости продукции. "Это способствовало более благоприятным условиям для экспорта украинской продукции за границу", - добавил он.

Девальвация гривни на 45% по отношению к американскому доллару в четвертом квартале 2008 года дополнительно усилила экспортный потенциал товаров машиностроения на протяжении 2009 года.