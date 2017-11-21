"Нафтогаз" повышает цены на газ для промышленности

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 декабря текущего года повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 2,4% по сравнению с ноябрем – до 9019,2 грн с 8805,6 грн за тыс. кубометров, говорится в сообщении компании.

Читайте такжеВ Украине упало промпроизводство после роста месяцем ранее

Сообщается, что максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 ноября будут повышены на 2,3% – до 9918 грн с 9692,4 грн за тыс. кубометров.

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

В ноябре 2017 года «Нафтогаз» повысил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 7,8% по сравнению с октябрем 2017 года – до 8805,6 грн за тыс. куб. м и максимальные цены также на 7,5% - до 9692,4 за тыс. куб. м.