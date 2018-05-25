Украинская экономика: восстановление завершилось?

Скрывая от общественности данные о валовом внутреннем продукте, центральным органам власти пока что удается избегать публичного объяснения того, почему Украина оказалась в числе наиболее пострадавших от мирового финансового кризиса. Скорее всего, правительство затягивает с обнародованием данных, ожидая хотя бы минимальных положительных тенденций, на фоне которых можно будет констатировать, что дно падения достигнуто. Однако краткосрочные позитивные сдвиги снова сменились нисходящей траекторией.

В начале текущего года, в разгар общественной паники, которая сама по себе начала представлять угрозу для национальной экономики, правительство решило отказаться от ежемесячной публикации статистических показателей, характеризующих динамику ВВП и его составляющих, перейдя на квартальную отчетность. Формально это объяснялось переходом государственной статистики на международные стандарты. Квартальная отчетность действительно очень популярна в экономически развитых странах, однако в большинстве случаев, она представляет развернутую информацию об экономике за три месяца, которая дополняет и комментирует ежемесячные статистические данные, но не обязательно заменяет их. Более того, в условиях кризиса для повышения эффективности принятия регуляторных решений статистические органы максимально сужают лаг предоставляемых данных.

Очевидно, что решение правительства запретить ежемесячную публикацию информацию о ВВП было скорее политическим. В условиях повышенной нервозности общества слишком часто публиковать данные о 30%-ном падении экономики, действительно, нет смысла, поскольку это будет создавать только дополнительное давление. Однако, когда правительство отказывается публиковать статистику по ВВП в принципе, это является второй крайностью, которая вносит не меньший пессимизм в общественное мнение.

Задержка с обнародованием данных о ВВП Украины, скорее всего, связана с отсутствием аргументов, которые бы давали возможность заявить, что столь негативные данные за первый квартал текущего года являются дном кризиса и больше не повторятся. Положительные сдвиги в феврале-марте давали определенную платформу для подобных лозунгов, однако первый месяц второго квартала, наоборот, продемонстрировал, что экономика продолжает двигаться вниз, и падать еще есть куда.

По оценкам экспертов НБУ, рассчитывающих индекс производства базовых отраслей (ИПБО), который максимально приближен к ВВП из всех публикуемых в Украине показателей, падение экономики третий месяц подряд незначительно замедляется. Если в январе в годовом измерении падение ИПБО достигло – 32,0%, то в феврале – 29,9%, в марте - 28,8%, в апреле - 28,5%. Позитивный прирост экономики в апреле на 0,3%, который подсчитали эксперты НБУ, лежит в границах статистической погрешности, поэтому вряд ли может свидетельствовать о начале долговременной тенденции восстановления национальной экономики.

Единственной базовой отраслью, которая с начала года показывает положительную динамику, является сельское хозяйство, которое за первые четыре месяца выросло на 2,1% против февраля-апреля 2008 г. Между тем, положительный эффект основывается на низкой сравнительной базе прошлого года (рост за четыре месяца 2008 г. - 0,1%), а также остатками прошлогоднего рекордного урожая. Подобный ресурс роста является весьма хрупким и продлиться максимум до июля, когда сравнительная база прошлого года возрастет, а новый урожай окажется меньшим прошлогоднего.

С большой натяжкой позитивной тенденцией в апреле можно назвать снижение глубины падения в строительстве на 1,1 с – 56,7% в феврале-марте до – 55,6% по результатам 4 месяцев 2009 г. По оценкам экспертов Центра антикризисных исследований, в апреле снижение объемов производства в строительстве замедлилось до 52,3% (в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года) с 55,2% в марте.

Однако все эти небольшие позитивные подвижки в апреле перечеркнула промышленность, которая после восстановительного тренда, наметившегося в феврале-марте, снова пошла вниз. За предыдущий месяц объемы промышленного производства сократились на 31,8% в сравнении с апрелем 2008 года, что оказалось даже худшим показателем, чем в предыдущие месяцы. Напомним, что в марте падение промпроизводства составляло 30,4%, в феврале - 31,6%. И только в январе, когда Украина полмесяца праздновала Новый год и Рождество, а многие предприятия остановились из-за перебоев с поставками газа, падение промышленности было большим, чем в апреле - 34,1%.

При этом, как показано на Рис., в сравнении с предыдущим месяцем в апреле объемы промышленного производства снова уменьшились, перечеркнув позитивную динамику февраля-марта.

Рис. 1. Динамика промышленного производства Данные: Госкомстат Уменьшение объемов промышленного производства в апреле против марта – плохой сигнал для экономики. Как показывает практика вне зависимости от общего экономического фона в апреле ситуация сезонно выглядит лучше чем в предыдущем месяце, чему способствует активизация строительства, сырьевых рынков, рынков продукции машиностроения и пр. В апреле все эти факторы не проявили себя в полной мере, а в мае к ним добавится фактор уменьшения числа рабочих дней.

В сравнении с предыдущим месяцем в апреле все ключевые отрасли отечественной промышленности продемонстрировали спад: добывающая промышленность – на 2,2%, металлургия - 7,1%, машиностроение – 2,5%, химия – 1,4%. Наибольшее падение зафиксировано в производстве и распределении воды, газа и электроэнергии – 20,4%. Среди значимых отраслей положительную динамику в апреле продемонстрировали производство другой неметаллургической минеральной продукций на 6,5%, что обусловлено сезонной активизацией строительных работ, а также производство кокса и продуктов нефтепереработки - на 6,2%. Последняя тенденция стала возможной благодаря девальвации гривни, в результате чего увеличился ценовой ресурс конкурентоспособности национальной продукции, а также ростом спроса на ГСМ со стороны аграриев, которые в апреле проводили весенние-полевые работы.

Напомним, в марте по сравнению с февралем промпроизводство нарастили практически все отрасли, кроме деревообрабатывающей промышленности (спад на 2,5%). Более всего тогда увеличили производство химическая и нефтехимическая промышленность (на 20,6%), пищевая промышленность (на 12,8%), производство кокса увеличилось на 13,5%. Такие показатели дали основание Минэкономики говорить о достижения дна падения украинской промышленностью и о «первых положительных тенденциях». Однако, как показал апрель, это было преждевременным высказыванием.

В сравнении с докризисным периодом ситуация в украинской промышленности выглядит еще пессимистичнее. Против предыдущего года объемы промышленного производства уже шестой месяц подряд стабильно держатся на уровне 70%. Несмотря на предпринимаемые украинскими властями антикризисные меры, национальная промышленность на 1/3 погрузилась в кризис.

Суммировав показатели всех видов деятельности, мы получим крайне пессимистический показатель ВВП, падение которого не меньше, чем в самые тяжелые времена начала 90-х. Кризис обвалил украинскую экономику почти на треть, что является одним из самых худших показателей в мире и самым худшим среди стран СНГ. Для сравнения, по странам СНГ, по которым уже рассчитан ВВП за I квартал, рост продемонстрировали Узбекистан - 7,9%, Азербайджан - 4,1%, Таджикистан - 3,5%, Беларусь - на 1,1%, Киргизия - на 0,2%. Один из наихудших показателей оказался в РФ – «минус» 12,3%.

Рис. 2. Показатели ВВП и промышленного производства в І квартале 2009 г. Данные: Межгосударственный статистический комитет СНГ (ВВП для РФ и Украины - ИПБО)

На фоне показателей стран СНГ (не говоря уже о экономически развитых странах), ситуация в первом квартале 2009 г. в Украине действительно выглядит кризисной. При этом трудно найти хотя бы один весомый аргумент, который бы позволил говорить о том, что ситуация изменится к лучшему во втором квартале. Очевидно, именно это удерживает правительство от публикации данных по ВВП. Формально у Госкомстата есть еще месяц, чтобы подсчитывать падение экономики, и скорее всего он будет тянуть до последнего дня. Уже с августа статистические показатели существенно улучшатся, что даст возможность снова поговорить о «первых положительных тенденциях» в экономике. А начиная с осени, сравнительная база предыдущего года окажется настолько узкой, что создастся иллюзия восстановления экономики.

В реальном измерении украинская экономика вряд ли сможет достигнуть уровня первой половины 2008 г. В сравнении с прошлым годом национальная экономика действительно погрузилась в кризис, однако ее нынешнее состояние более близко к ее равновесному состоянию. Ажиотаж на рынках сырья и низко-технологической продукции в 2007-2008 гг. создал неоправданное убеждение в динамизме и перспективности отечественного хозяйственного комплекса, однако этот подъем был обусловлен во многом благодаря аномально высоким ценам. По мере их снижения и ужесточения конкуренции украинская экономика начала утрачивать ресурс конкурентоспособности. В данном контексте достижение докризисного уровня возможно либо после возобновления ажиотажа на сырьевых рынках, либо посредством активизации инвестиционных процессов. Очевидно, что оба сценария вряд ли возможны в ближайшем будущем.

Алексей Молдован,

Центр антикризисных исследований для УНИАН