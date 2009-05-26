Опрос: экономическая ситуация улучшится в ближайшие полгода

Улучшения экономической ситуации в ближайшие полгода ожидают треть опрошенных в апреле текущего года руководителей промышленных предприятий Украины.

Такие результаты квартального опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК) были презентованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил директор ИЭИПК Игорь БУРАКОВСКИЙ, удельный вес опрошенных руководителей, которые ожидают позитивных изменений в экономике страны, увеличился до 33,6% по сравнению с 10,6% в феврале т.г. Удельный вес менеджеров, которые ожидают ухудшения экономической ситуации в последующие шесть месяцев, существенно сократилась – с 58,3% в феврале до 21,7% в апреле.

Согласно данным ИЭИПК, 41,8% опрошенных руководителей предприятий планируют увеличивать выпуск продукции на протяжении ближайших трех месяцев, 37% – не намерены изменять объемы производства и 21,2% – планируют сократить выпуск продукции.

По результатам опроса зафиксировано улучшение ожиданий руководителей предприятий относительно спроса. В частности, во втором квартале 31% опрошенных прогнозируют рост спроса на продукцию внутренне ориентированных отраслей, 40,2% – ожидают, что ситуация не изменится, 28,8% – предполагают, что спрос продолжит сокращаться.

Согласно результатам опроса, традиционно первое и второе место в рейтинге препятствий росту производства занимают низкий уровень спроса и высокий уровень налогообложения. Третье и четвертое места остаются за нестабильной политической ситуацией и нехваткой оборотных средств (ликвидности).

Квартальный опрос руководителей 300 предприятий ИЭИПК проводил в Киеве и Киевской, Львовской, Хмельницкой, Одесской и Харьковской областях с 15 по 30 апреля 2009 года.