Госгеонедр приостановила спецразрешение на добычу газа компании Новинского

Государственная служба геологии и недр Украины приостановила действие спецразрешения на добычу газа для нефтегазодобывающей компании "Укргазвыдобуток" (Харьковская область), входящей в состав "Смарт-Холдинга" Вадима Новинского, сообщила пресс-служба "Смарт-Холдинга".

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"17 ноября 2017 года компания "Укргазвыдобуток" получила официальное письмо от Госгеонедр, которым ее уведомили о существовании приказа №474 от 30 октября 2017 года, который приостанавливает действие спецразрешения на пользование недрами. Такое решение было принято по результатам внеплановой проверки, проведенной в сентябре текущего года", - сказано в сообщении.

При этом в компании подчеркивают, что замечания комиссии являются необоснованными. "Ранее "Укргазвидобуток" уже предоставила государственной службе детальные обоснования отсутствия нарушений", - сообщили в компании.

В компании отметили, что "Укргазвыдобуток" является одним из поставщиков газа в Харьковское городское кольцо. Доля компании в общем объеме составляет 10%, или 300 тысяч кубометров в сутки.

"Следовательно, стабильность прохождения отопительного сезона в Харькове сейчас находится под вопросом. Если работа компании не будет восстановлена в ближайшее время, в связи с прогнозируемым похолоданием "недогрев" может получить весь город-миллионник", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября следователи Государственной фискальной службы и Генеральной прокуратуры Украины проводили обыски в офисах и квартирах менеджеров группы Smart Energy.

Ранее правоохранители задержали Вадима Мохова - директора частной нефтегазодобывающей компании "Укргазвыдобуток". Он подозревается в неисполнении требований приказа Государственной службы геологии и недр Украины о приостановлении действия спецразрешения на пользование недрами в период с 28 июля по 10 августа 2017 года.

Справка УНИАН. Smart Energy – управляющая компания в составе "Смарт-Холдинга", которая занимается разведкой и добычей углеводородов (газа и газового конденсата), а также проектами в сфере альтернативной энергетики. Нефтегазовое направление Smart Energy представлено британской компанией с активами в Украине Regal Petroleum (Полтавская область), а также украинскими газодобывающими предприятиями "Пром-Энерго Продукт" и "Укргазвыдобуток" (Харьковская область). Основным бенефициаром "Смарт-Холдинга" является бизнесмен и народный депутат Вадим Новинский.