Nikon сокращает 1 тыс. рабочих мест

Один из ведущих в Японии производителей фотокамер Nikon объявил о сокращении одной тысячи рабочих мест на своих предприятиях в Японии и за рубежом, сообщает k2kapital со ссылкой на ИТАР-ТАРСС.

Намеченные сокращения будут осуществлены в рамках общего плана реструктуризации производства из-за спада спроса на цифровые камеры и другую оптику в Японии и за рубежом. В частности, планируется закрыть в октябре этого года два завода в японских городах Мито и Сендай, а также несколько сервисных центров в США, Европе и других странах.

Таким образом дирекция компании "Никон" надеется уменьшить в 2009 финансовом году статью своих производственных расходов на 8 млрд иен (свыше $80 млн.).