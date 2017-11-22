В Украине выросло промпроизводство после падения месяцем ранее

Промышленное производство в Украине в октябре 2017 года в годовом выражении – к октябрю 2016 года - без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 0,4% после падения на 0,3% в таком же измерении месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней падение промпроизводства в октябре в годовом выражении ускорилось до 0,5% после падения на 0,1% в таком же измерении месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем, сентябрем, промпроизводство в октябре выросло на 6,9% без учета сезонной корректировки, но при этом упало на 0,1% с учетом корректировки.

С начала 2017 года, в январе-октябре, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года промпроизводство в Украине снизилось на 0,2%.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в октябре 2017 года по сравнению с октябрем 2016 года зафиксирован в химической промышленности - на 38,9%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 38%, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 22,3%, производстве мебели и другой продукции – на 21,8%.

Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в добыче каменного и бурого угля - на 25,1%, производстве электрического оборудования – на 10,5%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 10,3%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, промпроизводство в Украине в сентябре 2017 года в годовом выражении без учета корректировки на эффект календарных дней упало на 0,3%, с учетом корректировки - на 0,1%, после роста месяцем ранее.

Рост промпроизводства в Украине за 2016 год, по сравнению с 2015 годом, составил 2,4% после падения показателя 4 года подряд – в 2012-2015 годах.