Украина сохранила 13-е место в мировом рейтинге производителей стали, сократив производство

Украинские металлурги в октябре 2017 года по сравнению с октябрем прошлого года сократили производство стали на 4,7% - до 1,910 млн тонн, сохранив при этом 13-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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По итогам января-октября текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 10,9% - до 18,048 млн тонн, поднявшись при этом с 13-го на 12-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Согласно сообщению, в октябре лидерство в рейтинге традиционно сохранил Китай с показателем 72,4 млн тонн (рост на 6,1% к октябрю 2016 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,97 млн тонн, -1%), Индия (8,6 млн тонн, +5,3%), США (7 млн тонн, +12%), Россия (6,2 млн тонн, +5%), Южная Корея (6,2 млн тонн, +4%), Германия (3,6 млн тонн, +2,7%), Турция (3,3 млн тонн, +11,1%), Бразилия (3 млн тонн, +3,9%) и Италия (2,275 млн тонн, +6,1%).

В целом в октябре 2017 года по сравнению с октябрем прошлого года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 5,9% - до 145,3 млн тонн.

Согласно отчету ассоциации, за январь-октябрь позиции лидера продолжает удерживать Китай - 709,5 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 6,1%).

Далее следуют: Япония (87,2 млн тонн, -0,2%), Индия (84,1 млн тонн, +6,4%), США (68,4 млн тонн, +3,9%), Россия (60,4 млн тонн, +3%), Южная Корея (59,1 млн тонн, +3,7%), Германия (36,5 млн тонн, +2,7%), Турция (31 млн тонн, +13,3%), Бразилия (28,5 млн тонн, +9%) и Италия (20 млн тонн, +3,1%).

За 10 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 5,6% - до 1,411 млрд тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2016 года сохранила 10-е место в мировом рейтинге производителей стали, увеличив ее производство на 5,5% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.