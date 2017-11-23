Черкасский "Азот" возобновил производство аммиака и карбамида

Производитель минеральных удобрений черкасское предприятие "Азот", который входит в состав холдинга Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа, после проведения капитальных ремонтов возобновил производство аммиака и карбамида, сообщила пресс-служба Ostchem на своей странице в соцсети Facebook.

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"После проведения капитальных ремонтов предприятие возобновило производство аммиака (цех А-5) и карбамида (цех М-2)", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2017 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о возобновлении антидемпинговых пошлин на импорт в Украину некоторых азотных удобрений российского производства в рамках защиты собственного производителя и снижения зависимости украинских аграриев от поставок химпродукции.

После принятия этого решения, в июне в Ostchem сообщили, что три из четырех химзаводов (черкасский "Азот", "Ривнеазот" и "Северодонецкое объединение "Азот") планируют возобновить производство минеральных удобрений.

Справка УНИАН. Ostchem – группа компаний, которые работают в сфере химической промышленности и производят аммиак, карбамид, нитраты и другую продукцию. Группа входит в первую десятку мировых производителей азотных удобрений. В структуры холдинга входят "Концерн Стирол", черкасский "Азот", "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение "Азот" и завод в Эстонии – "Нитроферт". Основным акционером группы является бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Холдинг Ostchem является подразделением международной группы компаний Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа. Структуры Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.