Эксперты: рецессия в экономике США скоро закончится

Рецессия в экономике США должна скоро закончиться, однако рост безработицы и спад на рынке жилья свидетельствуют о том, что на этот раз восстановление будет проходить медленнее, чем после предыдущих рецессий.

Как сообщает Reuters, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальной ассоциацией экономистов (NABE), в котором приняло участие 45 профессиональных аналитиков.

Почти 75% опрошенных уверены, что экономический спад в США завершится к третьему кварталу 2009 года. Оставшиеся 25% экспертов предполагают, что поворотной точкой станет четвертый квартал 2009 года или первый квартал 2010 года. Все без исключения аналитики уверены, что рецессия, которая длится уже 17 месяцев, в любом случае завершится до конца первого квартала 2010 года.

Более 60% опрошенных уверены, что спад на рынке жилья закончится к середине года. По мнению экономистов, нормальных темпов роста экономика достигнет не ранее четвертого квартала 2010 года в основном из-за растущей безработицы, спада на рынке недвижимости и низкой доступности кредитов.