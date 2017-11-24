В Украине создана новая технологическая линия по производству ракетных корпусов - Турчинов

В Украине создана новая технологическая линия по производству ракетных корпусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил журналистам после демонстрации руководству СНБО конструкции и технологических возможностей нового оборудования ГАХК "Артем", входящей в состав ГК "Укроборонпром", и ознакомления с проектом производства боеприпасов.

По его словам, новая технологическая линия по производству ракетных корпусов является серьезным шагом в обеспечении ракетного щита страны и обеспечит весь спектр ракет для реактивных систем залпового огня.

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«Уже сегодня мы сняли дефицит, возникший в войсках в 2014 году, что касается обеспечения (боеприпасами - УНИАН) реактивных систем залпового огня. Это для нас очень принципиально и важно, потому что эта проблема обострилась после того, как мы потеряли на арсеналах значительную часть наших боеприпасов», - сказал Турчинов.

По его словам, организация производства боеприпасов является одним из главных приоритетов для Украины, и в процессе производства боеприпасов особое место занимают ракетные технологии. «Наши ракеты по своим характеристикам должны быть лучше, чем российские аналоги. Это та задача, которую СНБО поставила перед нашими производителями, и четко и последовательно эта задача выполняется», - подчеркнул Турчинов.

Как отметил секретарь СНБО, «уникальность оборудования заключается в том, что мы можем из сверхпрочных сплавов производить детали для наших ракет, то есть корпус ракеты обеспечит ее эффективное использование по дальности и точности».

«Хочу подчеркнуть, что даже в советские времена Украина не имела технологий производства таких корпусов. И это очень серьезный для нас прорыв, который обеспечит качественные, эффективные украинские ракеты. Полной технологической линией их производства», - сказал он.

«Очень важный также сделан шаг: оборудован пресс, обеспечивающий изготовление корпусов для снарядов больших калибров, в том числе 152 мм, используются также новые технологии», - отметил Турчинов.

«Мы полностью перешли к производству исключительно украинской ракеты, начиная от ракетного двигателя и заканчивая боевой частью», - подчеркнул секретарь СНБО.

«Поверьте мне, это очень серьезный шаг, который сделала украинская оборонная промышленность в обеспечении ракетного щита нашей страны. В ближайшее время, ожидается в следующем году, это уникальное технологическое оборудование начнет производить серийно корпуса ракет. И эти ракеты, я убежден, надежно защитят нашу страну», - заявил Турчинов.

Кроме того, по его словам, эта технологическая линия обеспечит весь спектр ракет для реактивных систем залпового огня. «Начиная от калибра 300 мм и меньше, то есть весь спектр боеприпасов, и в этом направлении работают наши инженеры, конструкторы, производители», - сказал секретарь СНБО.