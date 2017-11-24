Крупные и средние предприятия Украины увеличили прибыль почти в 3 раза

Крупные и средние предприятия Украины в январе-сентябре 2017 года получили 237,768 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 2,9 раза выше показателя за аналогичный период 2016 года на уровне 82,001 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно сообщению, за 9 месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, финансовый результат прибыльных предприятий Украины вырос на 36,3% - до 368,630 млрд грн, в то время как результат убыточных предприятий снизился на 30,6% - до минус 130,862 млрд грн.

Также сообщается, что доля убыточных предприятий в Украине по итогам января-сентября 2017 года снизилась до 29,7% с 32,8% годом ранее.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, крупные и средние предприятия Украины в 2016 году получили 75,651 млрд грн прибыли до налогообложения против 236,566 млрд грн убытка за 2015 год.