Государство за 2 года профинансировало разведку полезных ископаемых лишь на 5% от плана

Государственный бюджет Украины в 2016-2017 годах профинансировал геологоразведочные работы, которые выполняют государственные профильные предприятия в системе Государственной службы геологии и недр, на уровне около 5% от планового показателя. Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщили в пресс-центре Госгеонедр.

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«Общее фактическое финансирование и, соответственно, выполнение задач и мероприятий Программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года за счет средств государственного бюджета в 2016 году составило 68,8 млн грн при плановых объемах финансирования 1,279 млрд грн (5,4%); в 2017 году (за 9 месяцев) – 61,2 млн грн при плановых объемах финансирования 1,279 млрд грн (4,8%)», - сообщили в госоргане.

По информации Госгеонедр, в 2016 году изначально в госбюджет закладывались расходы на проведение геологоразведочных работ на уровне 100 млн грн, но позже они были сокращены.

«Государственным бюджетом Украины на 2017 год определены расходы по бюджетной программе «Развитие минерально-сырьевой базы» в размере 100 млн грн. На такую же сумму предусмотрены расходы проектом бюджета на 2018 год», - добавили в пресс-службе.

В пресс-центре также сообщили, что в следующем году из 100 млн грн планируется 33,5 млн грн направить на выполненные работ по направлению «Нефть и газ».

«Фактические объемы финансирования, начиная с 2011 года, недостаточны для обеспечения выполнения задач и мероприятий, предусмотренных Программой», - сообщили в Госгеонедр, добавив, что такое значительное недофинансирование привело к целому ряду негативных последствий: полной дестабилизации всего геологоразведочного процесса, упадку государственных геологических предприятий и потере значительной части кадрового потенциала.

Справка УНИАН. Общегосударственная Программа развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года была утверждена отдельным законом Украины в 2011 году. Она выполняется государственными предприятиями, которые подведомственные Госгеонедр. Для выполнения геологоразведочных работ госорган закупает услуги этих предприятий.

Минерально-сырьевая база - совокупность разведанных и предварительно оцененных запасов полезных ископаемых и сопутствующих компонентов, которые могут быть использованы в отраслях экономики. В недрах нашей страны обнаружено почти 20 тыс. месторождений более ста видов полезных ископаемых, из которых более 8 тыс. месторождений и 1 тыс. объектов учета по 98 видам минерального сырья имеют промышленное значение и учитываются в государственном балансе запасов полезных ископаемых. Более 3 тыс. месторождений на сегодня разрабатывается.

По данным Госгеонедр, общий уровень финансирования Программы с 2011 по 2030 года должен составлять 189 млрд грн, с которых 26,1 млрд грн должны составлять расходы государственного бюджета и 162,9 млрд грн – другие источники.