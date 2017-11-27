"Укроборонпром" завершил испытания модернизированной бронемашины (видео)

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод", входящий в состав ГК "Укроборонпром", завершило полный цикл заводских испытаний БМП-1УМД. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

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«БМП-1УМД успешно завершила все ходовые, огневые и другие эксплуатационные испытания, подтвердив свои высокие характеристики, которые значительно расширили боевые возможности БМП», - говорится в сообщении.

В «Укроборонпроме» отмечают, что боевая машина, которая является глубокой модернизацией БМП-1, оснащенна современным боевым модулем, цифровой системой управления огнем, немецким двигателем Deutz и другим передовым оборудованием.

Благодаря боевому модулю "Стилет", который оснащен 30-мм автоматической пушкой, 30-мм автоматическим гранатометом, 7,62-мм пулеметом, а также высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", БМП-1УМД получила мощную огневую прочность.

«Такой арсенал вооружения обеспечивает уничтожение не только живой силы и легкобронированной техники, но и танков противника на расстоянии до 5 км. А за точность огня отвечает прицельный комплекс "Трек-М" в сочетании со стабилизатором вооружения СВУ-500-3Ц», - отмечают в сообщении.

Во время работ над созданием БМП-1УМД особое внимание было уделено защите экипажа. Кроме установки дополнительных элементов защиты, был проведен целый комплекс работ по маскировке БМП-1УМД в инфракрасном диапазоне. Благодаря этому БМП-1УМД менее заметна через тепловизор, добавляют в концерне.

Также БМП-1УМД получила новую цифровую защищенную связь, современные средства навигации, а также другие изменения, которые позволили улучшить эргономические и функциональные характеристики машины.

«Несмотря на столь глубокие изменения, вес БМП-1УМД составляет 14 тонн, что всего на 1 тонну больше обычной БМП-1. Но использование немецкого двигателя TCD2013 L64V, который заменил советский УТД-20, значительно улучшил ходовые свойства боевой машины. 4-тактный, 6-цилиндровый двигатель с тубонадувом и электронным блоком управления имеет мощность в 330 л.с., с возможностью программного повышения мощности до 390 л.с., в то время как двигатель УТД-20 имеет мощность всего 300 л.с.», - сообщили в концерне.

Сейчас специалисты "Житомирского бронетанкового завода" ожидают соответствующего решения со стороны силовых ведомств Украины для проведения всесторонних испытаний непосредственно украинскими военными.