В Украине показали концепт нового Hyundai Tucson

В рамках 17-го международного автосалона SIA’2009, который в этом году проходит под лозунгом «Выставка актуальных автомобильных предложений», компания «Хюндай Моторс Украина», официальный дистрибьютор автомобилей Hyundai в Украине, представила журналистам и всем посетителям второе поколение народного автомобиля Hyundai Tucson - концепт-кар Hyundai ix-onic.

Европейская команда конструкторов Hyundai единогласно провозгласила ix-onic «городским странником, автомобилем контрастов для мира контрастов». Hyundai ix-onic сочетает в себе мускулистый дизайн и практичность, которую можно ощутить в повседневной жизни как в городских условиях, так и вне города.

Яркости и немного агрессии в экстерьер добавляет шестиугольная решётка радиатора, заострённые, но стильные линии, а также стреловидные передние фары.

Дополняют этот дерзкий имидж 21-дюймовые зеркально-отполированные алюминиевые диски. Использование высокотехнологичного пластика Lexan вместо обычного стекла позволило достичь трёхмерности формы заднего окна.

Для того, чтобы подчеркнуть динамичные обтекаемые линии автомобиля, дизайнеры специально разработали внешнее покрытие Ice Blue с усовершенствованным красителем, который придаёт эффектный блеск.

Оборудованный светодиодной индикацией дневного света и оснащённый турбированным двигателем 1.6 л GDi (непосредственный впрыск бензина), ix-onic открывает новый путь для следующего поколения Hyundai SUV.

Hyundai ix-onic станет серийным уже в первом квартале 2010 года, а в Украину его обещают привезти на следующий автосалон SIA’2010 и начать массовые продажи.

Как рассказал журналистам, новое поколение подразумевает и новые технологии и комплектацию, а значит, будет дороже существующей модели. Поэтому на черкасском заводе «Богдан» еще как минимум три года будут выпускать нынешнее поколение Hyundai Tucson, который в Украине уже стал бестселлером. В последствии его заменят новой моделью, представление о которой дает ix-onic.

По словам коммерческого директора «Хюндай Моторс Украина» Геннадия Четверухина, продажи Hyundai ix-onic в Украине начнутся в апреле-мае 2010 года.

Кроме того, необходимо отметить, что Hyundai, который показал украинской публике единственный концепт, также представил и серийные новинки для украинского рынка: Hyundai i20, Hyundai i30 CW и Hyundai Genesis Coupe.

Самой ближайшей новинкой от Hyundai в Украине станет Hyundai i20. Наследник бестселлера Hyundai Getz. I20 стал несколько ниже, а колёсная база увеличилась до 2525 мм. Объём багажника вырос до 295 л. Автомобиль построен на полностью новой платформе. Но архитектура подвесок прежняя: спереди — McPherson, сзади — скручивающаяся балка. За безопасность отвечают ремни с преднатяжителями, АБС и шесть подушек.

Hyundai i20 получил три бензиновых двигателя объёмом 1.25, 1.4 и 1.6 л мощностью 78, 100 и 126 л.с. соответственно, а также два турбодизеля объёмом 1.4WGT с топливной системой высокого давления мощностью 90 л.с. и 1.6VGT мощностью 128 л.с. В комплектации Hyundai i20 доступны климат-контроль, электро зеркала и стеклоподъёмники, CD-магнитола с поддержкой MP3. Пока на рынке одновременно будет представлен и Hyundai Getz, как более доступное предложение в сегменте В. Его не снимают с производства, особенно во время кризиса.

Новое поколение Hyundai i30 будет представлено еще и в кузове универсал. Новинка получила имя Hyundai i30 СW и имеет аналогичные комплектации с хэтчбеком.

Также на SIA’2009 был представлен и украинский автомобиль Hyundai Elantra XD. Hyundai Elantra XD производится на мощностях корпорации «Богдан» в Черкассах. Авто выпускается в кузове седан и оснащено двигателем 1,6 л мощностью 121 л.с. в паре с механической и автоматической коробкой передач. Приобрести его уже можно в дилерской сети Hyundai по всей территории Украины.

«На сегодняшний день не все способны купить дорогое авто, поскольку каждый старается сэкономить свои деньги. Наша компания готова помочь всем желающим удачно вложить свой капитал в украинское производство и приобрести хороший автомобиль, который не уступает в качестве и надёжности оригинальному производителю», - отметил генеральный директор «Хюндай Моторс Украина» Виктор Оранский.

Олег Вовчук (УНИАН)

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