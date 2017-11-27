Украинским военным передали партию пушек для легкой бронетехники - "Укроборонпром"

Государственное предприятие "Научно-технический комплекс "Завод точной механики", входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", отгрузил в воинские части Министерства обороны Украины новую партию пушек ЗТМ1 и ЗТМ2.

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Как сообщила пресс-служба концерна, таким образом "Завод точной механики" полностью выполнил Государственный оборонный заказ на 2017 год, опережая утвержденный график.

"За 10 месяцев 2017 года предприятием изготовлено 250 пушек ЗТМ1 и ЗТМ2, а также около полумиллиона единиц звеньев различных модификаций (крепления для пушек - УНИАН). Тем самым завод обеспечил потребности Министерства обороны Украины и предприятий оборонного промышленного комплекса в полном объеме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что количество изделий, изготовленных "Заводом точной механики" по Государственному оборонному заказу в 2017 году была крупнейшей за всю историю заказов со стороны Министерства обороны Украины.

Справка УНИАН. Государственное предприятие Научно-технический комплекс "Завод точной механики" (НТК "ЗТМ") создано в 1996 году в Каменец-Подольском, как специализированное предприятие по разработке и производству артиллерийско - стрелковых вооружений. НТК "ЗТМ" позиционирует себя как производитель качественных аналогов советских образцов оружия и является единственным заводом в Украине, где изготавливается артиллерийско-стрелковое оружие калибром до 30 мм.

ЗТМ-1 и ЗТМ-2 - украинские автоматические пушки калибра 30 мм. ЗТМ-1 предназначены для борьбы с легкобронированной бронетехникой, уничтожения живой силы противника и воздушных целей. Пушка может быть установлена на различные типы легкой бронетехники.

ЗТМ-2 предназначена для борьбы с легкобронированными целями на дальностях до 1500 метров, установками ПТРК (противотанковыми ракетными комплексами), небронированными средствами и живой силой противника на дальностях до 4000 метров, а также с воздушными целями. Стрельбу из пушки можно вести одиночными выстрелами и очередями большим и малым темпами.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.