В Ривном начал работу украинско-польский бизнес-форум. В нем наряду с украинскими принимают участие свыше 40 польских предпринимателей, которые представляют строительную, деревообрабатывающую, текстильную, сельскохозяйственную и другие отрасли промышленности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в форуме также примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Александр МОЦИК, руководитель торгово-экономической миссии при Посольстве Украины в Республике Польша Тарас ТОКАРСКИЙ, генеральный директор украинско-польской торговой палаты Вацлав ПАВЛЯК и руководитель торгового отдела украинско-польской Торговой палаты Ян МАНЬКОВСКИЙ. Представители польского бизнеса начали ознакомительные посещения предприятий края. В частности, они побывали на предприятиях Костопольского района: ООО „Свиспан Лимитед”, ОАО “Завод продовольственных товаров”, ОАО “Ивано-Долинский спецкарьер”, ООО фирма «Сименс-Габро» и в фермерском хозяйстве им. Шевченко Здолбуновского района.

29 мая 2009 г. состоится встреча участников форума с руководством облгосадминистрации и презентация экономических возможностей Ривненской области.