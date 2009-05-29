Бизнес-климат в еврозоне улучшается

В мае индикатор бизнес-климата в еврозоне продолжил расти второй месяц подряд, хотя и остается отрицательным: –3,17 против –3,26 пункта в апреле.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Рост индикатора объясняется улучшением менеджерских ожиданий относительно оценки производства в ближайшие месяцы и оценок производственных трендов в предыдущие месяцы, незначительным улучшением оценок запасов продукции на складах.

В то же время, оценки портфеля заказов и экспортного портфеля заказов несколько ухудшились.