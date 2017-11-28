"Сверхмощная военная машина": Порошенко расхвалил новый украинский БТР (фото)

Новый украинский БТР-4МВ1 является принципиально новым уровнем военной техники для Вооруженных сил Украины.

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Об этом говорится в заметке президента Украины Петра Порошенко на странице в Facebook.

"Новый украинский БТР-4МВ1 – это сверхмощная военная машина, модернизированная в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО", - заявил президент.

По словам Порошенко, БТР-4МВ1 усилен оптико-электронным прицелом с мощным тепловизором и высокоточной цифровой системой ведения огня. Экипаж способен уничтожать противника на максимальной дальности действия оружия, ночью и в сложных погодных условиях.

"Разработка специалистов государственного концерна "Укроборонпром" - принципиально новый уровень военной техники для ВСУ", - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" на международной выставке "Оружие и безопасность-2017", проходившей 10-13 октября в Киеве, продемонстрировал достижения оборонно-промышленного комплекса Украины, в частности, новую модификацию БТР-4МВ1. Специалисты Харьковского конструкторского бюро им. Морозова, входящего в состав "Укроборонпрома", повысили броневую защиту машины. БТР-4МВ1 получил новую фронтальную часть и другие конструкционные изменения, направленные на повышение живучести и боевой эффективности машины.