Сверхвысокая точность: Порошенко показал новый украинский 3D-радар (видео)
По словам президента, этот радар может обнаруживать объекты в воздухе на расстоянии до 500 км.
Государственный концерн «Укроборонпром» готовит к испытаниям 3D-радар 80К6Т.
Читайте также"Сверхмощная военная машина": Порошенко расхвалил новый украинский БТР (фото)
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
«Этот радар может обнаруживать объекты в воздухе на расстоянии до 500 км, обновляя данные каждые 5 секунд, и сопровождать цели с высоким разрешением», - написал глава государства.
По его словам, мощные возможности 80К6T позволяют использовать его со всеми зенитно-ракетными комплексами, которые стоят на вооружении ВСУ, и в качестве информационного звена в подразделениях Воздушных сил.
Как сообщалось, впервые этот высокоточный 3D-радар был представлен в октябре.
Для развертывания 80К6Т необходимо всего 10-15 минут.