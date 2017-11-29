Сверхвысокая точность: Порошенко показал новый украинский 3D-радар (видео)

Государственный концерн «Укроборонпром» готовит к испытаниям 3D-радар 80К6Т.

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Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«Этот радар может обнаруживать объекты в воздухе на расстоянии до 500 км, обновляя данные каждые 5 секунд, и сопровождать цели с высоким разрешением», - написал глава государства.

По его словам, мощные возможности 80К6T позволяют использовать его со всеми зенитно-ракетными комплексами, которые стоят на вооружении ВСУ, и в качестве информационного звена в подразделениях Воздушных сил.

Как сообщалось, впервые этот высокоточный 3D-радар был представлен в октябре.

Для развертывания 80К6Т необходимо всего 10-15 минут.