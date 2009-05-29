Ехануров и Сикорский договорились об активизации сотрудничества

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ и министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ договорились об активизации военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время встречи Ю.ЕХАНУРОВА и Р.СИКОРСКОГО, которая состоялась сегодня в рамках визита украинской военной делегации в Варшаву.

Как отметил Р.СИКОРСКИЙ, Польша и Украина имеют значительные перспективы для развития сотрудничества в военно-технической сфере.

Министр иностранных дел Польши также отметил, что польская сторона сегодня получила от Украины конкретные предложения о формах и направлениях сотрудничества, и для их рассмотрения будут специально созданы группы экспертов.

Говоря о конкретных проектах, Р.СИКОРСКИЙ отметил, что сегодня актуально встал вопрос ускорения реализации проекта по модернизации на предприятиях украинского военно-промышленного комплекса совместно с Польшей и Венгрией бронетранспортеров для последующих поставок их в Ирак.

«К сожалению, Украина пока еще не получила план действий для членства в НАТО, но Польша продолжает активно поддерживать евроатлантические перспективы Украины, в частности, в рамках работы комиссии «Украина – НАТО», - резюмировал по итогам переговоров министр иностранных дел Польши.