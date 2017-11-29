Украина занимает второе-третье место в мире по залежам газа – Гройсман

Украина занимает второе-третье место в мире по залежам природного газа. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на форуме в Киеве.

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«В Украине по залежам газа, по всем исследованиям разных авторитетных организаций, мы на втором-третьем месте в мире», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года вице-премьер-министр Владимир Кистион заявлял, что Украина владеет разведанными запасами газа в объеме более 920 млрд куб. м, из которых наша страна использует в год лишь 2%, тогда как средний показатель в европейских странах достигает 8-12%.

Ранее Гройсман заявлял, что наша страна намерена увеличить добычу газа до 2020 года до 27 млрд куб. м в год и начать экспортировать «голубое» топливо.