Ющенко: популизм подменил программу деятельности Кабмина

Популизм подменил программу деятельности украинского правительства. Об этом в эксклюзивном интервью российской «Независимой газете» сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

По его словам, Конституция четко определяет, что не президент формирует экономическую политику и не он несет за нее ответственность. «Я как экономист регулярно обращал внимание на то, что действия правительства экономически не обоснованы, опасны. Популизм и патернализм, что подменили программу деятельности правительства, - это дорога в никуда», – заявил В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что ни у кого не может быть сомнений в несостоятельности той административной системы, где государство регулировало абсолютно все, начиная от шнурка и заканчивая танком. «Ведь и рядовому гражданину, и премьер-министру известно, что та система зашла в экономический тупик: с 6-го места в мире в начале прошлого века опустились на 85-е место по стандартам экономического и социального развития», - добавил Президент.

Он напомнил, что в 2008 году было принято решение о запрете экспорта зерна, хотя в стране на начало года было зерна на 6 млн. тонн больше внутренних потребностей. «Зачем запретили? Потому что за первый квартал цены на хлеб повысились более чем на 25%. Почему? Потому что социальные расходы бюджета увеличились на 75% и за один квартал страна достигла показателей годовой инфляции. Политически мотивированная раздача денег избирателям создала проблему, которую правительство ринулось решать командно-административными мерами: чтобы снизить цены на хлеб - запретим экспорт и вынудим производителя демпинговать на внутреннем рынке. В результате сотни тысяч тонн зерна мы просто потеряли. Это - цена популистской политики», - заявил Президент.

«Сюда же добавим запрет на вывоз подсолнечного масла - это не проблема внутреннего дефицита, а идеология административного управления, которое приводит к упадку. Или еще один пример: в прошлом году завезли в Украину свыше 500 тысяч тонн мяса – самый большой объем за всю историю. Это делалось (кстати, через одну структуру) якобы для борьбы с высокими ценами...» - добавил он.

«Мои разногласия с премьер-министром - это не вопрос личных отношений. Это конфликт экономических идеологий. Но запретить или разрешить правительству какие-то действия может, в соответствии с Конституцией, Верховная Рада, а не президент», - подытожил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Украина ограничила экспорт подсолнечного масла и зерна, объяснив это возможным дефицитом продукции на внутреннем рынке.