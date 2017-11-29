"Антонов" с начала года сократил прибыль на 60%

Государственное предприятие "Антонов", единственный в Украине производитель самолетов, за январь-сентябрь 2017 года сократило чистую прибыль на 60,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 28,78 миллиона гривень.

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Об этом говорится в финансовом отчете на сайте предприятия.

Согласно отчету, чистый доход предприятия в январе-сентябре увеличился на 56% – до 3,73 миллиарда гривень с 2,39 миллиарда гривень.

Валовая прибыль компании снизилась на 18,5% - до 464 миллиона гривень с 569,38 миллиона гривень. Операционная прибыль снизилась в 24,5 раза - до 4,95 миллиона гривень с 121,6 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года "Антонов" увеличил чистую прибыль в 4 раза по сравнению с 2015 годом – до 178,1 миллиона гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" – единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия – самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.