Около 36 шахт на оккупированном Донбассе полностью или частично затоплены – ОБСЕ

Около 36 шахт на оккупированной территории Донбасса полностью или частично затоплены и не подлежат дальнейшей эксплуатации, сообщил эксперт Дмитрий Аверин в ходе презентации результатов экологической оценки влияния конфликта на востоке Украины на окружающую среду, проведенной ОБСЕ совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Украины.

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"В регионе сейчас подтапливаются около 36 шахт. Шахты подтапливаются из-за нарушения или прекращения энергоснабжения, из-за разрушения инфраструктуры, из-за нарушения работы насосного оборудования и другое", - сказал Аверин.

Он добавил, что состояние части шахт представляет особенную опасность – это шахта "Александр-Запад", "Углегорская", шахта имени Калинина в Горловке, а также "Юный коммунар", где в 1979 году был осуществлен подземный ядерный взрыв.

Аверин сообщил, что затопление шахт может влиять на состояние подземных вод по всей территории Донецкой и Луганской областей и за их пределами. Также дальнейшее затопление шахт может влиять на уровень грунтовых вод, вызвать проседание грунтов, что может привести к разрушению промышленных и инфраструктурных объектов, газо- и водопроводов.

Кроме этого, он сообщил, что с 2014 по 2017 годы было зафиксировано около 500 случаев нарушения деятельности на 170 предприятиях Донецкой и Луганской областей, часть которых связана с потенциальной опасностью для населения и окружающей среды.

Также отмечается, что полевые исследования зафиксировали значительное, в сравнении с данными 2008 года, загрязнение нерадиоактивным стронцием и барием донных отложений Карловского и Клебан-Бикского водохранилищ.

Также Аверин сообщил, что превышение концентрации азота и фосфора зафиксированы в реках Кальмиус, Кальчик, Северский Донец.

"Систематическое превышение в 1,1-1,3 раза было отмечено нами для ртути, ванадия, кадмия, нерадиоактивного стронция, а также для гамма-излучения… Максимальное превышение на контрольных точках, пострадавших в ходе боевых действий над, фоновыми составляло 1,2-2 раза. В некоторых местах, например, на горе Карачун – превышение стронция составляло 116 раз", - отметил он.

Кроме этого, эксперт сообщил, что вследствие конфликта на территории Луганской и Донецкой областей пострадали около 60 объектов природно-заповедного фонда.

Также он отметил сложную ситуацию с твердыми бытовыми отходами, к которым с начала российской агрессии добавились остатки военной техники, разрушенных строений, утилизация которых требует дополнительных мощностей и невозможна без разминирования территорий и очищения ее от боеприпасов.

В сою очередь министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил, что данные, а также рекомендации, которые были получены в ходе исследования, будут использованы правительством.

"Сегодня прошла презентация исследования, которое проходило на территории Донецкой и Луганской областей под эгидой ОБСЕ по обращению Минэкологии. Были привлечены украинские и международные эксперты... которые собрали информацию экологического и техногенного направления, систематизировали ее и подготовили рекомендации, которые будут использованы украинским правительством и органами местного управления для более эффективного мониторинга, контроля и осуществления мер для того, чтобы минимизировать негативное влияние", - сказал Семерак.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2017 года Минэкологии при поддержке ОБСЕ начало проект по инвентаризации объектов, представляющих экологическую и техногенную угрозу на территории Донецкой и Луганской областей.