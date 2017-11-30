Кубив оценил убытки Украины от потери традиционных рынков сбыта

Убыток Украины от потери традиционных рынков сбыта после российской агрессии на востоке страны и аннексии Крыма, произошедших в 2014 году, оценивается на уровне 15 миллиардов долларов.

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Об этом заявил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на конференции в Киеве.

"Потеря традиционных рынков сбыта для украинских товаров, а на то время мы ориентировались на российский рынок, мы получили убыток около 15 миллиардов долларов", - сказал Кубив.

При этом вице-премьер подчеркнул, что Украине удается переориентироваться на европейский рынок, а также выходить на новые рынки в странах Северной Африки и Азии.

"Воплощение экспортной стратегии Украины демонстрирует результат", - отметил Кубив.

Как сообщал УНИАН, экспорт товаров из Украины в январе-июле вырос на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Минэкономразвития в конце марта презентовало проект экспортной стратегии Украины. Экспортная стратегия разработана на 5 лет и предусматривает выполнение 56 первоочередных задач по развитию экспорта. При этом в разработке стратегии принимали участие более 40 государственных и негосударственных институций.