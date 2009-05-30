Обновленный Chrysler получит от правительства 6,9 млрд. долл.

15:03, 30 мая 2009
Промышленность
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США получит долю в УК компании

Реорганизованный автопроизводитель Chrysler LLC, проходящий реорганизацию под защитой закона о банкротстве, получит от правительства США заем в размере 6,94 млрд. долл. Это следует из обновленного списка транзакций в рамках программы TARP, который опубликовало Министерство финансов США, сообщает k2kapital.

Минфин отмечает, что кредит на 6,9 млрд. долл. будет выдан в рамках обещанной ранее финансовой помощи на сумму до 8 млрд. долл. Долговые обязательства будут обеспечены активами «нового» Chrysler. Кроме того, правительство США получит долю в уставном капитале реорганизованной компании.

Напомним, что автогигант Chrysler подал заявление в суд о признании компании банкротом 30 апреля 2009 г. в соответствии со статьей 11 закона о банкротстве США. Эта статья позволяет компаниям проходить процедуру реорганизации, не теряя бизнес. Chrysler рассчитывает на скорейшее одобрение судом продажи его активов новой компании, которой будет управлять итальянский автоконцерн Fiat.

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