В Китае обнаружили месторождение с запасами более 1 миллиарда тонн нефти

Китайская нефтяная компания PetroChina Xinjiang Oil Fiеld («дочка» CNPC) сообщила, что в районе озера Ма Синьцзян-Уйгурского автономного района было обнаружено крупное нефтяное месторождение.

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«В настоящее время в районе озера Ма обнаружены трехступенчатые геологические запасы нефти объемом 1,24 млрд т, из них доказанные запасы составляют 520 млн т», — приводит агентство «Синьхуа» слова геолога корпорации CNPC Тан Юна, передает «Коммерсант».

Господин Юн подчеркнул, что открытию месторождения предшествовало более десяти лет разведывательных работ в Джунгарской впадине.