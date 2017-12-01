ЗАЗ остановил производство автомобилей Lanos

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) остановил производство автомобилей модели Lanos и планирует сконцентрироваться на выпуске коммерческой техники. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации "УкрАВТО".

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"Мы приостановили производство автомобилей модели Lanos. Причиной этого решения стала экономическая ситуация в стране и снижение спроса на машины. Также повлияла проблема ввоза дешевых подержанных машин в обход растаможки", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на данный момент компания сконцентрируется на выпуске коммерческой техники.

Как сообщал УНИАН, Запорожский автомобилестроительный завод планирует произвести около 3,5 тысячи автотранспортных средств по итогам 2017 года, что соответствует показателю прошлого года.

В 2016 году ЗАЗ получил 602,81 миллиона гривень чистого убытка, что в 2 раза меньше, чем в 2015 году.

В связи с общим падением экономики Украины и сокращением продаж автомобилей ЗАЗ в декабре 2014 года по апрель 2015 года полностью останавливал производство.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАВТО".

Корпорация "УкрАВТО" является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, владеет полным циклом собственного производства. Корпорация является владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЗАЗ". В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех областях Украины.