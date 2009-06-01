«Карпатнафтохиму» не возвращают 134 миллиона НДС

ООО «Карпатнафтохим» (г. Калуш, Ивано-Франковская обл.) обеспокоено невозвращением из Государственного бюджета 134 млн. грн. налога на добавленную стоимость. Об этом идет речь в сообщении химического предприятия, которым располагает УНИАН.

Несмотря на то, что эта сумма включена в реестр бюджетного возмещения за май 2008 г. – январь 2009 г. и сроки возвращения средств уже давно прошли, однако, по информации "Карпатнафтохима", «до сих пор не осуществляются никакие денежные переводы на текущий счет предприятия». В связи с этим у него отсутствуют оборотные средства для обеспечения своевременной выплаты зарплаты работникам и недопущения нарушения сроков завершения строительства и введения в эксплуатацию новых производств.

Как сообщал УНИАН, «Карпатнафтохим» строит завод по производству поливинилхлорида суспензионного и новое производство хлора и каустической соды мембранным способом. Общая стоимость этих проектов – 350 млн. долл. США.