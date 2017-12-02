Вступило в силу решение ЕС об исключении из списка санкций российского топлива, необходимого для полета на Марс

Евросоюз исключил из списка санкций против РФ операции по закупке или продаже ракетного топлива гидразин, необходимое для совместного российско-европейского проекта ExoMars.

Решение от 30 ноября было опубликовано в Официальном журнале ЕС, передает Украинская правда. Сегодня оно вступило в силу.

Отныне запрет не применятся для оказания прямо или косвенно, технической помощи, финансирования или финансовой помощи, связанной с продажей, поставками, передачей или экспортом и импортом, приобретением или транспортировкой гидразина в концентрациях 70% и более.

Однако операции с гидразином разрешены при условии, что он предназначен для испытания и полетов модуля ExoMars в рамках миссии ExoMars 2020 в количестве, которое рассчитывается в соответствии с потребностями каждого этапа этой миссии, что не превышает 5000 кг в течение всего срока действия миссии или для полета перевозчика модуля ExoMars, в количестве, которое рассчитывается в соответствии к потребностям полета, не превышающего 300 кг.

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"Положения о технической помощи, финансирования или финансовой помощи, связанной с указанными выше операциями, подлежат предварительному одобрению компетентных органов. Заявители на получение разрешения предоставляют компетентным органам всю необходимую информацию. Компетентные органы информируют Еврокомиссию о всех предоставленых разрешениях", - говорится в решении.

Напомним, в конце ноября вступили в силу санкции США против энергетического и банковского секторов экономики России.