Гендиректор ММК им. Ильича опровергает слухи

Генеральный директор, председатель правления ОАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" Владимиром БОЙКО опровергает слухи о продаже меткомбината, который он возглавляет.

Об этом он заявил в четверг, 28 мая, в конференц-зале Мариупольского телецентра, где состоялась его встреча с журналистами, пишет газета трудового коллектива металлургического комбината «Ильичевец».

Отвечая на вопрос журналистов о возможных переговорах по продаже комбината, В. БОЙКО сказал: «О какой продаже может идти речь? Во-первых, продавать я не могу, это не моя собственность. Во-вторых, переговоры никогда не велись, не ведутся они и сейчас. А в-третьих, даже те олигархи, которые полтора года назад приезжали к нам из Новолипецка (Новолипецкий меткомбинат – УНИАН), СКМ (Финансово-промышленная группа «Систем Кэпитал Менеджмент» - УНИАН) или "Северстали" (метпредприятие «Северсталь» в г. Череповец, Россия – УНИАН) с предложением об объединении, сейчас заняты собственным выживанием».

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

По итогам 2008 года ММК им. Ильича выпустил 4 млн. 274 тыс. тонн готового проката, что на 21,8% меньше, чем за 2007 год.

В январе-марте 2009 г. комбинат произвел 646 тыс. тонн готового проката, что на 727 тыс. тонн, или на 53% меньше, чем за первые три месяца 2008 г.

90,39% акций ОАО «ММК им. Ильича» принадлежат ЗАО «Ильич-Сталь» (г. Мариуполь). 87,48% ЗАО «Ильич-Сталь» принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича.